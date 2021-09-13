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10:24 11 Ноября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Израиль проведет первые в мире учения по подготовке к вспышке штамма COVID-19 Омега

Израиль проведет первые в мире общенациональные учения, чтобы проверить готовность страны к вспышке нового смертельного штамма коронавируса.

14-летний мальчик делает прививку от коронавируса в Иерусалиме

Об этом сообщает The Guardian.

Учения будут проводиться в формате военизированной игры министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.

Правда, в заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что новый  штамм коронавируса в стране пока не обнаружен.

«Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию», – заявил премьер-министра Нафтали Беннет.

Ранее Власти писали, что гендиректора Минздрава Израиля взяли под усиленную охрану из-за угроз антивакцинаторов.

Источник:
Тэги: Израиль, учения, коронавирус
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