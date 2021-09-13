Израиль проведет первые в мире учения по подготовке к вспышке штамма COVID-19 Омега
Израиль проведет первые в мире общенациональные учения, чтобы проверить готовность страны к вспышке нового смертельного штамма коронавируса.
Об этом сообщает The Guardian.
Учения будут проводиться в формате военизированной игры министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.
Правда, в заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что новый штамм коронавируса в стране пока не обнаружен.
«Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию», – заявил премьер-министра Нафтали Беннет.
Ранее Власти писали, что гендиректора Минздрава Израиля взяли под усиленную охрану из-за угроз антивакцинаторов.