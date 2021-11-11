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Главная » Украина » Общество
10:27 11 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

С субботы на Киевщине невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт

С субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мерами.

В общественный транспорт будут пускать только при наличии COVID-документов

Об этом сообщил в Facebook глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин. Решение было принято на заседании областной комиссии по ТЕБ и ЧС 10 ноября.

Автобусы и электрички в пределах области продолжат курсировать по обычному графику, но ездить в них с этой субботы смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
    отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

  • справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дия».

Володин подчеркнул, что после перехода Киевщины в “красную” карантинную зону работу транспорта никак не ограничивали, но дальше так продолжаться уже не может.

Чиновник призвал жителей Киевщины, еще не успевших иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться.

Ранее власти писали, что крантинные ограничения “красной” зоны в Киеве могут продолжиться на месяц, пока не появится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

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Тэги: Киев
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