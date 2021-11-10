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10:37 11 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гео Леросу вручили подозрение во дворе его дома

Народный депутат Гео Лерос сообщил, что ему прямо сейчас представители ГБР и Офиса генерального прокурора вручают подозрение.

Правоохранители находятся во дворе дома Лероса

В Telegram он также выложил соответствующее фото. Нардеп уточнил, что правоохранители находятся во дворе дома, где он проживает.

«Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это никому не секрет», – написал политик.

Он также добавил, что «другое мнение в государстве уже становится опасным для жизни и свободы».

«Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро» – резюмировал Лерос.

Ранее Власти писали, что под днищем автомобиля народного депутата Гео Лероса обнаружили неизвестное устройство, которое внешне напоминает трекер для слежения.

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Тэги: ГБР, гео лерос
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