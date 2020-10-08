В Украине патрульные начнут проверять техсостояние авто прямо на дороге: кому приготовиться
Патрульные полицейские начнут использовать специализированные мобильные диагностические станции для проведения техосмотров прямо на дороге.
Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
С 12 ноября по всей Украине патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили, которые оснащены и мобильными диагностическими станциями, для проверки технического состояния транспортных средств.
Автомобили будут проверятся на соответствие технического состояния, согласно установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Такими диагностическими станциями уже укомплектована каждая область.
Что будут проверять?
Вот что смогут проверять патрульные полицейские:
- проводить замеры параметров света фар;
- измерять уровень износа протектора шин;
- анализировать выбросы выхлопных газов;
- измерять коэффициент дымности дизельных двигателей;
- измерять уровень внешнего шума транспортных средств;
- определять люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Какой транспорт будут проверять?
Проверки диагностическими станциями не распространяются на частные легковые.
Транспорт, который будет проверяться:
- Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные Специализированные ТС.
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
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