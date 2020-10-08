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Главная » Украина » Общество
11:47 11 Ноября 2021 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

В Украине патрульные начнут проверять техсостояние авто прямо на дороге: кому приготовиться

Патрульные полицейские начнут использовать специализированные мобильные диагностические станции для проведения техосмотров прямо на дороге.

Такими диагностическими станциями уже укомплектована каждая область

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

С 12 ноября по всей Украине патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили, которые оснащены и мобильными диагностическими станциями, для проверки технического состояния транспортных средств.

Оснащение специализированного автомобиля для проведения техосмотров

Автомобили будут проверятся на соответствие технического состояния, согласно установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Такими диагностическими станциями уже укомплектована каждая область.

Что будут проверять?

Вот что смогут проверять патрульные полицейские:

  • проводить замеры параметров света фар;
  • измерять уровень износа протектора шин;
  • анализировать выбросы выхлопных газов;
  • измерять коэффициент дымности дизельных двигателей;
  • измерять уровень внешнего шума транспортных средств;
  • определять люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Прибор для замера параметров света фар

Прибор измеряющий уровень износа протектора шин

Какой транспорт будут проверять?

Проверки диагностическими станциями не распространяются на частные легковые.

Транспорт, который будет проверяться:

  • Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • отдельные Специализированные ТС.
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начинают действовать новые ПДД: какие знаки и разметка появятся на дорогах.

Источник:
Тэги: полиция, пдд, техосмотр, диагностика
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