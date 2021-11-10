В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

В Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли



Об этом сообщило польское издание oko.press. Инцидент произошел в лагере рядом с переходом в Кузницу.

“По словам двух мигрантов из Ирака в среду в лагере скончался 14-летний курд. Он умер от простуды», – пишут СМИ.

Указано, что подростка забрали белорусские пограничники и доставили в больницу, но спасти его не смогли.

Издание подчеркнуло, что информацию о смерти ребенка ему подтвердили из нескольких источников.

Однако официальные представители белорусской власти отрицают это.

«Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе», – пишут белорусские СМИ.

Ранее Власти писали, что социал-демократы в немецком Бундестаге предложили отправить беженцев с белорусско-польской границы в Украину, где они будут ждать решение о предоставлении убежища в ЕС.

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