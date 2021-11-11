Украинцам будут платить за видеофиксацию нарушений ПДД: сколько можно заработать
За видеофиксацию нарушений ПДД будут платить 10% от уплаченного штрафа.
Об этом говорится в законопроекте №5798, который был зарегистрирован в ВР.
Согласно законопроекту, свидетель нарушения ПДД войдет в перечень субъектов, которые могут осуществлять фото и видеосъемку нарушений.
Какие нарушения можно фиксировать?
Такое правило будет касаться только некоторых нарушений ПДД, а именно:
- проезда на запрещающий сигнал светофора;
- пересечение двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
- парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
- оставление места совершения ДТП.
В каких случаях будут выплачивать денежное вознаграждение?
Если нарушитель оплатит штраф, то за видеофиксацию свидетель получит денежное вознаграждение эквивалентное 10% от суммы уплаченного штрафа. Однако для этого должны быть выполнены определённые условия:
- Фиксация нарушения должна осуществляться только приложением dashcamUA);
- свидетель нарушения должен обратится в уполномоченный орган, и получить статус извещателя.
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