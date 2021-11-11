Украинцам будут платить за видеофиксацию нарушений ПДД: сколько можно заработать

За видеофиксацию нарушений ПДД будут платить 10% от уплаченного штрафа.

Если нарушитель оплатит штраф, то за видеофиксацию свидетель получит денежное вознаграждение эквивалентное 10% от суммы уплаченного штрафа



Об этом говорится в законопроекте №5798, который был зарегистрирован в ВР.

Согласно законопроекту, свидетель нарушения ПДД войдет в перечень субъектов, которые могут осуществлять фото и видеосъемку нарушений.

Какие нарушения можно фиксировать?

Такое правило будет касаться только некоторых нарушений ПДД, а именно:

проезда на запрещающий сигнал светофора;

пересечение двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;

парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;

оставление места совершения ДТП.

В каких случаях будут выплачивать денежное вознаграждение?

Если нарушитель оплатит штраф, то за видеофиксацию свидетель получит денежное вознаграждение эквивалентное 10% от суммы уплаченного штрафа. Однако для этого должны быть выполнены определённые условия:

Фиксация нарушения должна осуществляться только приложением dashcamUA);

свидетель нарушения должен обратится в уполномоченный орган, и получить статус извещателя.

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