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Главная » Украина » Общество
11:57 11 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Список для обязательной вакцинации снова расширят: кого не пустят на работу без справки

В Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации, добавив в него работников медицинских учреждений.

Минздрав планирует расширить список профессий для обязательной вакцинации

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Речь идет о:

  • работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,

  • работниках органов местного самоуправления,

  • работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Напомним, что обязательная вакцинация с 9 декабря будет действовать для работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).

Уже сейчас к работе без документа, подтверждающего вакцинацию, не допускают:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

  • работников местных государственных администраций и структурных подразделений;

  • работников заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

Ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

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    Тэги: вакцинация, виктор ляшко
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