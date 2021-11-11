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Главная » Мир » Политика
12:14 11 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Беженцам на границе перебрасывают оружие и взрывчатку с Донбасса, – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, поэтому возможен вооруженный конфликт.

Беженцам якобы передают оружие

Как сообщила БЕЛТА, информацию Лукашенко озвучил на совещании с руководством Совета Министров.

«У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет с Донбасса”, – сказал Лукашенко.

Он уточнил, что разговаривал на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным и держит ее на контроле с представителями российских служб.

По мнению самопровозглашенного президента, оружие поставляют беженцам для того, чтобы устроить на границе провокацию – столкнуть белорусских и польских военных.

“Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки… Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт», – заявил Лукашенко.

Ранее Власти писали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

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Тэги: беженцы, мигранты, Александр Лукашенко
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