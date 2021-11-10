На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

44-летний житель Ровенской области неоднакратно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

В результате насилия девочка забеременела и родила ребенка



Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

44-летний житель бывшего Здолбуновского района Ровнеской области неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. В результате чего девочка забеременела и родила ребенка.

Девочка долгое время скрывала факт насилия со стороны отчима, так как боялась, что ее маму лишат родительских прав.

Суд признал мужчину виновным в совершении вышеперечисленных преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с внесением данных лица в Единый реестр педофилов.

Как ранее сообщали Власти, на Житомирщине мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.

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