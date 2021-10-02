За премирование своей сестры на 30 тыс заместителя мэра оштрафовали на 3400 грн: он подал апелляцию
Чиновника в Волынской области уволили и оштрафовали за коррупцию, но он подал апелляцию.
Об этом сообщают «Волынские Новости».
Ранее уволенный за коррупционный скандал чиновник Андрей Сторонский оказался участником еще одной коррупционной схемы.
Выяснилось, что чиновник выписывал премии своей сестре – главе городского управления образования. Общая сумма высосанных премий составила более 30 тысяч гривен.
Нововолынский суд признал его виновным в коррупционном премировании и оштрафовал его на 3400 грн. Сторонский в свою очередь пытается затянуть дело – нанял дорогого адвоката и подал апелляцию на решение суда. В том что чиновник умышленно затягивает судебное разбирательство уверена и прокурор Надежда Артыш.
Сейчас чиновник занимает должность заместителя председателя Владимир-Волынской райгосадминистрации.
Это не первый коррупционный скандал, в котором участвует Андрей Сторонский. Ранее он руководил Нововолынской больницей, в которой презентовал торжественное открытие приемного отделения медучреждения, которое оказалось закрытым.
Тогда, из-за такого обмана умер человек – местный житель не зная о закрытом приемном отделении привез туда коллегу в критическом состоянии, которому срочно требовалась медицинская помощь.
По результатам работы в медицинском учреждении, Сторонский нанес больнице ущерб на 273 тысячи гривен.
Как ранее сообщали Власти, высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК).