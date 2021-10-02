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13:40 11 Ноября 2021 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

За премирование своей сестры на 30 тыс заместителя мэра оштрафовали на 3400 грн: он подал апелляцию

Чиновника в Волынской области уволили и оштрафовали за коррупцию, но он подал апелляцию.

Чиновник выписывал премии своей сестре – главе городского управления образовани

Об этом сообщают «Волынские Новости».

Ранее уволенный за коррупционный скандал чиновник Андрей Сторонский оказался участником еще одной коррупционной схемы.

Выяснилось, что чиновник выписывал премии своей сестре – главе городского управления образования. Общая сумма высосанных премий составила более 30 тысяч гривен.

Нововолынский суд признал его виновным в коррупционном премировании и оштрафовал его на 3400 грн. Сторонский в свою очередь пытается затянуть дело – нанял дорогого адвоката и подал апелляцию на решение суда. В том что чиновник умышленно затягивает судебное разбирательство уверена и прокурор Надежда Артыш.

Сейчас чиновник занимает должность заместителя председателя Владимир-Волынской райгосадминистрации.

Это не первый коррупционный скандал, в котором участвует Андрей Сторонский. Ранее он руководил Нововолынской больницей, в которой презентовал торжественное открытие приемного отделения медучреждения, которое оказалось закрытым.

Тогда, из-за такого обмана умер человек – местный житель не зная о закрытом приемном отделении привез туда коллегу в критическом состоянии, которому срочно требовалась медицинская помощь.

По результатам работы в медицинском учреждении, Сторонский нанес больнице ущерб на 273 тысячи гривен.

Как ранее сообщали Власти, высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК).

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Тэги: коррупция, суд, чиновник, волынская область
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