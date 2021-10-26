На Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет

В Харьковской области мужчина напал на сотрудников коммунальной службы за отключение его от энергосети.

Мужчина напал на энергетиков, когда он выходили из машины



Об этом сообщается на сайте «Харьковоблэнерго».

В селе Ракитное Харьковской области мужчина обстрелял сотрудников АО «Харьковоблэнерго», после того, как они отключили его за самопроизвольное подключение к энергосети.

Мужчина напал на энергетиков, когда он выходили из машины. Злоумышленник обстрелял сотрудников их пневматического ружья. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место происшествия вызвали полицию, которая приняла заявление о нападении и в последствии внесла инцидент в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

Как ранее сообщали Власти, в Мукачево в одном из кафе посетители устроили перестрелку в результате которой два человека получили серьезные ранения.

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