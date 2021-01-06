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14:27 11 Ноября 2021 23 Комментарии
В Одессе горит стадион, где должен пройти матч Украина-Болгария
В Одессе возник пожар на арене “Черноморец”, где сегодня, 11 ноября, должен пройти товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии.
Причина пожара на стадионе неизвестна
Об этом сообщил Telegram-канал xydessa. Здесь также выложили соответствующее видеою
На кадрах видно, что из одного из помещений арены валит густой дым.
Официальных комментариев по поводу пожара пока не поступало.
Напомним, сегодня товарищеский матч между Украиной и Болгарией должен начаться в 19:30.
На данный момент на игре ожидается 10-11 тысяч зрителей, однако эта цифра еще может вырасти, поскольку билеты находятся в свободной продаже.
Ранее Власти писали, что в Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека.
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Тэги: Одесса, пожар
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