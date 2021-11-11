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15:52 11 Ноября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

На Одесчине мужчина приковал работника цепью к столбу. Видео

Мужчина сутки удерживал 44-летнего работника в теплице, где тот помогал по хозяйству.

Подозреваемый мужчина

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

В Гродно Одесской области в произошел конфликт между владельцем дома и мужчиной, который был нанят для работы на территории домовладения в теплице. Хозяин дома подозревал работника в краже.

В результате спора, 44-летний работник был избит и прикован цепью к столбу в теплице, где удерживался против своей воли около суток.

44-летний потерпевший работник

Потерпевшему удалось повредить цепь и сбежать, после чего увидевшие его соседи обратились в полицию.

Цепь, который был прикован мужчина

Владелец дома был задержан, ему было сообщено о подозрении в незаконном лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий. Обвиняемому грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Как ранее сообщали Власти, ругала за пьянство: на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку.

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Тэги: Одесская область, заложник, гродно
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