Связаны ноги, тело и гениталии: в Днепре в квартире нашли мертвого мужчину

В одной из квартир Днепра обнаружили полностью связанного мертвого мужчину.

Признаков присутствия в доме третьих лиц обнаружено не было



Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Умершего обнаружили после того как в полицию позвонил мужчина, сообщивший о пропавшем родственнике. По его словам, дверь в квартире пропавшего мужчина закрыта с внутренней стороны, но тот не откликается и не выходит на связь.

Приехавшие на место правоохранители взломали замок и смогли попасть внутрь квартиры, где и был найдено бездыханное тело пропавшего.

Судя по всему, смерть мужчины наступила при довольно странных обстоятельствах – его ноги, туловище и гениталии были крепко связаны ремнями и веревками, а на лицо намотана тряпка. Признаков присутствия в доме третьих лиц обнаружено не было – обстановка в доме не была нарушена, а окна и двери были закрыты.

Тело погибшего отправили на экспертизу, для определения точной причины смерти. Продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку.

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