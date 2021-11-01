Связаны ноги, тело и гениталии: в Днепре в квартире нашли мертвого мужчину
В одной из квартир Днепра обнаружили полностью связанного мертвого мужчину.
Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.
Умершего обнаружили после того как в полицию позвонил мужчина, сообщивший о пропавшем родственнике. По его словам, дверь в квартире пропавшего мужчина закрыта с внутренней стороны, но тот не откликается и не выходит на связь.
Приехавшие на место правоохранители взломали замок и смогли попасть внутрь квартиры, где и был найдено бездыханное тело пропавшего.
Судя по всему, смерть мужчины наступила при довольно странных обстоятельствах – его ноги, туловище и гениталии были крепко связаны ремнями и веревками, а на лицо намотана тряпка. Признаков присутствия в доме третьих лиц обнаружено не было – обстановка в доме не была нарушена, а окна и двери были закрыты.
Тело погибшего отправили на экспертизу, для определения точной причины смерти. Продолжается расследование.
Как ранее сообщали Власти, на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку.