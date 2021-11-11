Ирак готовит самолет для эвакуации беженцев с белорусской границы

Иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.

Беженцев с белорусской границы могут вернуть в Иран



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра.

«Последняя информация, которой я информирован, эти мигранты — не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведет переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолета», — заявил политик.

По его словам многие мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, сами хотят вернуться на родину.

«Ведутся переговоры со всеми сторонами, и с Польшей, и с Белоруссией о выходе, об оказании помощи. Они находятся на холоде в лесу, речь идет о гибели людей. Если не будут приниматься шаги, люди могут умереть», — подчеркнул Бабакр.

При это он заверил, что устройство мигрантов из Ирака в европейских странах не обсуждается.

Ранее Власти сообщали, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 11 ноября из-за ситуации с беженцами на границе Беларуси и Польши.

Тэги: Иран, беларусь, беженцы, мигранты