Вернется тепло и солнце: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

В Украине ожидается непродолжительное возвращение теплой погоды.

Погода в ближайшие дни почти на всей территории Украины обещает быть сухой и ясной



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, несмотря на то что этой ночью ожидаются минусовые температуры почти на всей территории Украины, уже днем столбики термометров покажу +7 – +12 градусов тепла. На севере и востоке страны температура будет немного ниже и составит около +4 – +10 тепла.

Погода в ближайшие дни почти на всей территории Украины обещает быть сухой и ясной, разве что в ​​северной и северо-восточной части страны ожидается облачность, вызванная северным атмосферным фронтом.

В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но не морозной, завтра днем ​​в столице ожидается до +8 градусов тепла, без существенных осадков

Уже на следующей недели в Украине продолжится похолодание.

Как ранее сообщали Власти, в ноябре 2021 года вряд ли стоит ждать особых сюрпризов от погоды, она преимущественно будет близка к климатической норме.

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