Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку: но есть одно условие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.

Саакашвили готов прекратить голодовку при одном условии



Об этом сообщил телеканал Mtvari.

По словам адвоката Саакашвили Ника Гварамии, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

«Есть условие прекращения этой голодовки», – сказал адвокат.

По его словам, политик вернется к нормальному режиму питания при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.

«Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом», – заявил министр.

Ранее Власти писали, что бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что после госпитализации в тюремную больницу его избили.

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