НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:05 11 Ноября 2021 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку: но есть одно условие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.

Саакашвили готов прекратить голодовку при одном условии

Об этом сообщил телеканал Mtvari.

По словам адвоката Саакашвили Ника Гварамии, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

«Есть условие прекращения этой голодовки», – сказал адвокат.

По его словам, политик вернется к нормальному режиму питания при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.

«Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом», – заявил министр.

Ранее Власти писали, что бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что после госпитализации в тюремную больницу его избили.

Источник:
Тэги: Михеил Саакашвили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.11.2021 17:18
Саакашвили прекратил голодовку
ТОР
09.11.2021 07:13
Повалили на землю и били по шее: Саакашвили заявил об избиении в тюремной больнице
ТОР
08.11.2021 17:42
Перевели в самое опасное место для его жизни: Ясько узнала, куда вывезли Саакашвили
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Новости | NetGameSlots.com