Саакашвили прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку, поскольку она стала «орудием борьбы против его страны».

Саакашвили отказался от реабилитации в тюремной больнице



Об этом сообщил телеканал Рустави 2 со ссылкой на заявление адвоката политика Ника Гварамия. При этом заключенный отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске.

“Моя голодовка уже становится орудием борьбы между россиянами и нынешней властью, не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку”, – сказано в заявлении Саакашвили.

Таким образом, Саакашвили голодал 1 месяц и 11 дней.

Он объявил о голодовке в тот же день, когда его задержали – 1 октября. Впоследствии бывший президент Грузии даже отказался от приписавших ему врачи добавок из-за ухудшения состояния здоровья.

Как ранее сообщали Власти, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

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