Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни

Переболевшие коронавирусом могут спустя короткое время снова заболеть COVID-19.

COVID-19 легко адаптируется к окружающим его условиям



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на ученых из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте.

Исследователи пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом невакцинированные пациенты могут заболеть COVID-19 вновь спустя всего 3 месяца, из-за неустойчивого иммунитета.

“Единственным верным способом укрепить иммунитет и избежать повторного заражения, является вакцинация”, — отмечают исследователи.

По словам ученых, вирус COVID-19 легко адаптируется к окружающим его условиям – если иммунитет пациента ослаблен и не до конца восстановился после первого заражения, то коронавирус может с легкостью повторно проникнуть в организм.

“Те, кто переболел в начале пандемии, с большой долей вероятности в скором времени снова подхватят COVID-19”, — добавили ученые.

Именно поэтому ученые настаивают на том, что ношение масок и соблюдение дистанции, должны быть обязательными для всех без исключений. По мнению ученых, упомянутые средства индивидуальные средства защиты остаются первостепенными как для вакцинированных людей так и для остальных.

Как ранее сообщали Власти, ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика.

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