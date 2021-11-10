Десять стран ЕС остались открытыми для украинцев

Несмотря на исключения Украины из «зеленого» списка ЕС, уже десять страны Евросоюза останутся открытыми для украинцев.

Таких стран уже насчитывается десять - последними к ним присоединились Ирландия и Швеция



Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Правительство Украины продолжает договаривается со странами ЕС, делая их доступными для украинских путешественников, несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из «зеленого списка» для путешествий.

Таких стран уже насчитывается десять – последними к ним присоединились Ирландия и Швеция.

Судя по всему это не последние страны, которые оставят свои границы открытыми для украинцев.

Условия въезда в европейские страны можно узнать здесь. Основным условия в подавляющем большинстве стран является наличие сертификата о вакцинации и (или) наличие негативного теста на COVID-19. Однако для отдельных стран некоторые отдельные требование могут отличатся.

В данный момент при соблюдении всех условий и правил украинцы могут свободно посещать десять стран ЕС – Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Чехию, Данию, Австрию , Бельгию, Ирландию и Швецию.

Как ранее сообщали Власти, еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев.

Тэги: ес, Евросоюз, границы, зеленый список, карнатин