Путин пожаловался Меркель на корабли НАТО и украинские беспилотники
В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель кризис с беженцами.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме обсуждения проблемы мигрантов, Путин пожаловался на «деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты».
Также он отметил, что вооруженные силы США и ряда других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность, которая носит дестабилизирующий и опасный характер.
Российский президент также назвал присутствие военных кораблей НАТО в Черном море “провокационной активностью”, которая носит “дестабилизирующий и опасный характер”.
Это общение лидеров РФ и Германии – уже второе за последние два дня.
Как сообщали Власти, Ангела Меркель 10 ноября провела телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого попросила повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами.