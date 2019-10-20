Путин пожаловался Меркель на корабли НАТО и украинские беспилотники

В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель кризис с беженцами.

Путин иМеркельпообщали второй раз за два дня



Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме обсуждения проблемы мигрантов, Путин пожаловался на «деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты».

Также он отметил, что вооруженные силы США и ряда других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность, которая носит дестабилизирующий и опасный характер.

Российский президент также назвал присутствие военных кораблей НАТО в Черном море “провокационной активностью”, которая носит “дестабилизирующий и опасный характер”.

Это общение лидеров РФ и Германии – уже второе за последние два дня.

Как сообщали Власти, Ангела Меркель 10 ноября провела телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого попросила повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами.

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