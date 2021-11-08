ВСУ получат оружие будущего: Укроборонпром разрабатывает боевых роботов

Украинский оборонно-промышленный комплекс силами нескольких предприятий займется разработкой и выпуском боевых роботов.

Разрабатывают роботов для логистики, разведки и боевых задач



Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. Договор о сотрудничестве подписали ОАО “Меридиан” имени Королева, Инновационный холдинг Sikorsky Challenge и команда разработчиков проекта “Мобильные боевые работы”.

В сообщении сказано, что производить роботов будут на предприятии «Меридиан», которое входит в состав «Укроборонпрома». Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод – серийное производство.

Безэкипажные компактные наземные машины будут предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.

«Наш завод готов к таким вызовам и наш приоритет на сегодня – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики», – заявила директор по развитию завода «Меридиан» Ольга Руденко.

Ранее Власти писали, что Украина вернулась в топ-100 мировых производителей оружия. Рейтинг ежегодно составляет Defense News – авторитетное американское издание, специализирующееся на военной тематике.

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