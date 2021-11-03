Назван опасный побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

Обнаружен побочный эффект вакцины Johnson & Johnson – редкое воспаление позвоночника, называемое поперечным миелитом.

Johnson & Johnson – это векторная вакцина, разработанная одноименной американской фирмой.



Об этом передает Reuters со ссылкой на сообщение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Регулятор рекомендовал добавить поперечный миелит к побочным эффектам от вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson.

Отмечается, что сообщения именно об этом серьезном неврологическом заболевании стало причиной остановок испытаний на ранних стадиях вакцины AstraZeneca – технология ее производства сходна с Johnson & Johnson.

Также EMA изучает сообщения о редком заболевании крови, известном как синдром капиллярной утечки (CLS), после прививки вакциной Moderna. В EMA отметили, что зафиксировали шесть случаев и в настоящее время исследуют все данные.

Ранее Власти писали, что компания Johnson & Johnson приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой» болезни одного из добровольцев.

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