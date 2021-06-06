НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
05:40 12 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

SpaceX состыковался с МКС: астронавты встретились с космонавтами. Фото

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Экипаж SpaseX добрался до МКС за 21 час

Об этом сообщили в NASA

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 p.m. по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

На борту новых членов команды встретили коллега-космонавт Марк Ванде Хей, командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса.

К церемонии встречи с Земли присоединились Кэти Людерс, помощник администратора NASA  по космическим операциям и Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА.

Экипажи SpaseX и МКС встретились

Экипажи SpaseX и МКС встретились

Это третья миссия агентства по смене экипажа с SpaceX, которая останется на борту до апреля 2022 года

Ранее Власти писали, что NASA отложила запуска ракеты Space X с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию.

Источник:
Тэги: NASA, МКС
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.06.2021 02:26
NASA предложило России продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года
ТОР
31.05.2021 19:45
На МКС обнаружена пробоина от космического мусора
ТОР
12.09.2018 10:08
Роскосмос подозревает американцев в порче обшивки «Союза»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни

01:21 Мир

Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

Новости | NetGameSlots.com