SpaceX состыковался с МКС: астронавты встретились с космонавтами. Фото

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Экипаж SpaseX добрался до МКС за 21 час



Об этом сообщили в NASA

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 p.m. по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

На борту новых членов команды встретили коллега-космонавт Марк Ванде Хей, командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса.

К церемонии встречи с Земли присоединились Кэти Людерс, помощник администратора NASA по космическим операциям и Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА.

Это третья миссия агентства по смене экипажа с SpaceX, которая останется на борту до апреля 2022 года

Ранее Власти писали, что NASA отложила запуска ракеты Space X с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию.

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