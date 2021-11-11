США предупредили союзников о возможном вторжении России в Украину

США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

США предупредили партнеров о возможной агрессии России



Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Поскольку в США внимательно следят за наращиванием российских сил вблизи украинской границы, американские чиновники проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях относительно возможной военной операции.

Это предупреждение связано с противостоянием между Польшей и Беларусью из-за беженцев на границе. Кроме того, существует неопределенность относительно поставок российского газа в Европу, несмотря на обещание президента РФ Владимира Путина увеличить их уже на этой неделе, чтобы ослабить энергетический кризис.

Путин настаивает на быстром одобрении со стороны европейских регуляторов эксплуатации газопровода «Северный поток-2″ из России в Германию, против которого США и Украина выступают из-за угрозы европейской безопасности.

Вместе с тем источник, близкий к Кремлю, сообщил изданию, что Россия якобы не намерена начинать войну с Украиной, но «должна показать, что готова применить силу в случае необходимости».

Ранее Власти писали, что администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

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