На Львовщине закроют общественный транспорт для невакцинированных: названа дата

Во Львовской области с 22 ноября не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом люди, не имеющие документов, которые подтверждают COVID-безопасность.

В общественный транспорт будут пускать только по документам



Такое решение, как сообщили в Львовской ОГА приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 11 ноября.

На территории запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у пассажиров нет при себе следующих документов:

отрицательного теста на COVID-19 – действует 72 часа;

документа о полном курсе вакцинации;

свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.

Ограничения не распространяются на:

Перевозка автомобилями до 5 пассажиров (вместе с водителем);

Служебные транспортные средства предприятий с количеством людей не большим, чем сидячих мест, и только по маршруту, о котором проинформировали Нацполицию не менее чем за 2 дня;

Пассажиров, путешествующих на автомобиле в международном сообщении с указанными выше документами.

Ранее Власти писали, что с субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мерами.

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