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Главная » Украина » Происшествия
07:39 12 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП

В Харькове водитель легкового автомобиля совершил наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места ДТП, в котором водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

Полицейский охранял место резонансного ДТП

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. Инцидент произошел на проспекте Науки 11 ноября около 17:00.

Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места.  Неудачно совершив маневр, она наехала на инспектора патрульной полиции.

В результате происшествия патрульного полицейского с травмами доставили в больницу. Также травмировалась и сама водитель легковушки, ее тоже госпитализировали.

Водитель Mazda пыталась уехать с места происшествия

Водитель Mazda пыталась уехать с места происшествия

Ранее Власти писали, что в Харькове на проспекте Науки водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

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Тэги: Харьков, дтп
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