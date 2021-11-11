В Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП
В Харькове водитель легкового автомобиля совершил наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места ДТП, в котором водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. Инцидент произошел на проспекте Науки 11 ноября около 17:00.
Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места. Неудачно совершив маневр, она наехала на инспектора патрульной полиции.
В результате происшествия патрульного полицейского с травмами доставили в больницу. Также травмировалась и сама водитель легковушки, ее тоже госпитализировали.
Ранее Власти писали, что в Харькове на проспекте Науки водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.