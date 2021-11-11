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10:36 12 Ноября 2021 Просмотров 212   КомментариевКомментарии

Группа беженцев с Беларуси прорвалась в Польшу. Видео

Группа беженцев из 150-200 человек повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши.

Группа из 150-200 мигрантов утром прорвалась в Польшу

Об этом сообщило Sputnik Беларусь. Польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий по пресечению прорыва.

В сообщении подчернуто, что польские пограничники только снимали происходящее на видео.

Ранее Власти писали, что беженцы из Беларуси могут прорваться в Украину на десяти проблемных участках границы, но силовики готовы к такому сценарию.

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Тэги: беларусь, граница, беженцы, мигранты, Полльша
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