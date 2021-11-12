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11:55 12 Ноября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Из секретного чата беженцев слили альтернативный план попадания в Европу – через Украину. Карта

В сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.

У беженцев есть запасной план

Его на своей странице в Facebook опубликовал журналист-международник Юрий Физер. Он уточнил, что такой план слили из одного из чатов беженцев в Беларуси.

«В одном из чатов для беженцев в Беларуси опубликовали карту с альтернативным маршрутом в Европу – через Украину и Словакию», – написал журналист.

На карте видно, что маршрут проложен из Беларуси в Ивано-Франковскую область Украины. Затем в Словакия, а из нее – два пути: один в Австрию, другой в Чехию, а затем Германию.

Дорога беженцев в Европу через Украину и Словакию

Дорога беженцев в Европу через Украину и Словакию

Ранее Власти писали, что группа беженцев из 150-200 человек повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши.

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Тэги: беларусь, беженцы, мигранты
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