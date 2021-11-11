Белорусские военные силой заталкивали группу беженцев на территорию Польши
В четверг вечером 11 ноября белорусские военные пытались силой протиснуть через границу Польши группу мигрантов примерно из 35 человек.
Об этом сообщило польское агентство PAP.
«Около 20:00 в районе Кушницы белорусские военные с применением силы пыталось протолкнуть на польскую сторону около 35 человек, в основном это были женщины и дети”, – сказал спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.
Также польские силовики уточнили, что белорусы толкали беженцев на ограждение, сделанное из колючей проволоки.
“Попытке пересечения границы помешали сотрудники пограничной службы и солдаты», – сказал полицейский.
Он добавил, что в настоящее время в этом месте находится группа мигрантов из 200 человек, за которой следят белорусские военные.
Также Крупа сообщил о большой группе беженцев возле населенного пункта Половце – попыток пересечь границу они не предпринимают.
Ранее власти сообщали, что в сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.