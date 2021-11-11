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12:08 12 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Белорусские военные силой заталкивали группу беженцев на территорию Польши

В четверг вечером 11 ноября белорусские военные пытались силой протиснуть через границу Польши группу мигрантов примерно из 35 человек.

Польские военные пресекли попытку перехода через границу

Об этом сообщило польское агентство PAP.

«Около 20:00 в районе Кушницы белорусские военные с применением силы пыталось протолкнуть на польскую сторону около 35 человек, в основном это были женщины и дети”, – сказал спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.

Также польские силовики уточнили, что белорусы толкали беженцев на ограждение, сделанное из колючей проволоки.

“Попытке пересечения границы помешали сотрудники пограничной службы и солдаты», – сказал полицейский.

Он добавил, что в настоящее время в этом месте находится группа мигрантов из 200 человек, за которой следят белорусские военные.

Также Крупа сообщил о большой группе беженцев возле населенного пункта Половце – попыток пересечь границу они не предпринимают.

Ранее власти сообщали, что в сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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