Молитвы Кличко не помогли: мост Патона рассыпается на глазах. Видео

В сети появилось видео, как от киевского моста Патона отваливаются куски конструкции.

На ремонт моста нужно $500 млн



На кадрах видно, как практически с середины одного из четырех столичных мостов через Днепр валятся куски, очевидно, бетона.

По информации очевидцев, позже на мост прибыли сотрудники коммунальных служб. Что они делали – неизвестно, но движение не перекрывали.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко отметил, что молится, чтобы мост Патона не обрушился, поскольку находится в ужасном состоянии.

По словам градоначальника, его реконструкция обойдется Киеву минимум в 500 миллионов долларов.

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Как ранее сообщали власти, Кличко заявил, что, если сильные морозы продержатся несколько недель, то веерных отключений в Киеве не избежать, поскольку в столице не хватает угля и газа.

Тэги: Киев, Виталий Кличко