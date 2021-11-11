Подпольная типография в Украине печатала фейковые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты

Группа злоумышленников создала подпольную типографию для печати поддельных документов о вакцинации и отрицательных ПЦ-тестов.

Продукция сбывалась в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте



Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины.

В Киеве разоблачили группу из троих злоумышленников, которые организовали в арендованных квартирах подпольную типографию. На печатных станках в промышленных масштабах производились сертификаты о вакцинации от COVID-19 и соответствующие ПЦР-тесты с отрицательным результатом.

Продукция сбывалась в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Правоохранители провели обыски в указанных помещениях и по месту жительства фигурантов. В результате обысков была изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства в размере около 500 000 грн. и 12 000 долл. США.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Как ранее сообщали Власти, в Чернигове турагентство заработало полмиллиона за два месяца на продаже фальшивых COVID-сертификатов.

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