В Украине появились детские COVID-сертификаты: как и где получить. Видео

В Украине появится новый тип сертификата о вакцинации – для детей.

Теперь появилась возможность получить сертификат для вакцинированного ребенка



Об том сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге МОЗ.

Как известно, в Украине уже можно вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет. Вакцинация от коронавируса разрешается только вакциной Pfizer и при наличии у ребенка всех остальных плановых прививок.

Теперь появилась возможность получить сертификат для вакцинированного ребенка.

Для этого родителю вакцинированного ребенка нужно просто добавить в приложение «Дія» свидетельство о рождении ребенка, после чего сертификат о вакцинации подтянется в приложение самостоятельно.

Как ранее сообщали Власти, министерство здравоохранения выдало приказ, который разрешил прививать против коронавирусной болезни подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

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