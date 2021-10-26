В Украине появились детские COVID-сертификаты: как и где получить. Видео
В Украине появится новый тип сертификата о вакцинации – для детей.
Об том сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге МОЗ.
Как известно, в Украине уже можно вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет. Вакцинация от коронавируса разрешается только вакциной Pfizer и при наличии у ребенка всех остальных плановых прививок.
Теперь появилась возможность получить сертификат для вакцинированного ребенка.
Для этого родителю вакцинированного ребенка нужно просто добавить в приложение «Дія» свидетельство о рождении ребенка, после чего сертификат о вакцинации подтянется в приложение самостоятельно.
Как ранее сообщали Власти, министерство здравоохранения выдало приказ, который разрешил прививать против коронавирусной болезни подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.