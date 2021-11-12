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00:26 13 Ноября 2021 Просмотров 295   КомментариевКомментарии

COVID-19 массово косит детей до 6 лет: врач назвал особенные симптомы

Дети, больные коронавирусом, могут иметь ряд неспецифических симптомов, которые не фиксировали ранее: повышенный ацетон, рвота, имитацию кишечной инфекции.

У детей есть особенные симптомы COVID-19

Об этом рассказал “Громадське” педиатр и инфекционист Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Елена Луцкая.

Она подчеркнула, что  вирус Дельта более заразен, имеет более высокую вирусную нагрузку, поэтому в случае инфицирования течение болезни проходит тяжелее.

«Во время нынешней волны дети начали болеть с высокой температурой, пневмонией, дыхательным дистрессом. Стали чаще попадать в стационар», – рассказала Луцкая.

По словам медика, наиболее уязвимы к болезни дети с бронхиальной астмой, с пороками легких, преждевременно рожденные, имеющие сахарный диабет, детский церебральный паралич, поражение системы крови, нервной системы.

Ранее Власти писали, что в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице, где принимают больных COVID-19 заняты все места в реанимации и около 70% обычных коек.

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Тэги: дети, covid-19
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