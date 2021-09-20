Как получить COVID-сертификат о выздоровлении: все нюансы
Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификат о выздоровлении.
Об том сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге МОЗ.
В Украине появится новый тип COVID-сертификата – переболевшие коронавирусом люди будут получать сертификат о выздоровлении.
Сообщается, что сертификат о выздоровлении получат все, кому врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения, но не более 105 дней назад с момента запуска услуги.
Срок действия нового документа будет составлять 90 суток по установлению диагноза плюс 15 дней лечения.
«Получить сертификат можно не более двух раз в год при наличии внесения данных в электронную систему здравоохранения», – говорит Карчевич.
Как ранее сообщали Власти, в Украине появится новый тип сертификата о вакцинации – для детей.