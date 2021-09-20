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Главная » Украина » Общество
17:24 12 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Как получить COVID-сертификат о выздоровлении: все нюансы

Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификат о выздоровлении.

Переболевшие коронавирусом люди будут получать сертификат о выздоровлении

Об том сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге МОЗ.

В Украине появится новый тип COVID-сертификата – переболевшие коронавирусом люди будут получать сертификат о выздоровлении.

Сообщается, что сертификат о выздоровлении получат все, кому врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения, но не более 105 дней назад с момента запуска услуги.

Срок действия нового документа будет составлять 90 суток по установлению диагноза плюс 15 дней лечения.

«Получить сертификат можно не более двух раз в год при наличии внесения данных в электронную систему здравоохранения», – говорит Карчевич.

Как ранее сообщали Власти, в Украине появится новый тип сертификата о вакцинации – для детей.

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Тэги: сертификат, covid-19, COVID-сертификат, выздоравление
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