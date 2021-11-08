Украину накроет арктический воздух и придет снег

На следующей недели Украину накроет антициклон и принесет с собой похолодания и снег.

Антициклон принесет снег и дождь в большинство областей



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве, как и по всей Украине в конце недели ожидается относительно теплая и сухая погода. Так, средняя температура в ближайшие дни составит +5 +8 градусов тепла.

С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание – средняя температура в Украине понизится и составит +3 +5 градусов тепла. В Украину придет антициклон Tilda, который под конец следующей недели, с 19 ноября принесет снег и дождь в большинство областей.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ожидается непродолжительное возвращение теплой погоды.

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