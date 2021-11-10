Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в «Изоляции»: СБУ выложила видео допроса

Опубликованы показания боевика «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков «Изоляция».

По словам Куликовского, он был уволен с должности начальника в июле 2015 года, из-за конфликта с сотрудником охраны



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На кадрах видео, которое было опубликовано СБУ, террорист сознается, что до декабря 2014 работал «инспектором охраны» в тюрьме «Изоляции» в Донецкой области. После чего его повысили до должности начальника.

По словам задержанного, его основной обязанностью в учреждении было проведение допросов среди заключённых, на которых его целю было «вытянуть правдивые, так сказать, показания». Куликовский также отметил, что на таких допросах не редко присутствовали сотрудники ФСБ РФ и обязательно врач, на случай «если задержанному станет плохо».

Бывший начальник тюрьмы также рассказал о методах пыток, которые применялись к заключённым. Среди них – пытки электричеством (от прикрученных к телу оголенных проводов различных электрических приборов), а также пытки лишением еды, питья, сна и возможностью сходить в туалет.

По словам Куликовского, он был уволен с должности начальника в июле 2015 года, из-за конфликта с сотрудником охраны, который в последствии погиб по вине задержанного. Тем не менее, он оставался в тюрьме до 2018 года и продолжал все это время заниматься выбиванием показаний.

Как ранее сообщали Власти, задержанный в Киеве экс начальник тюрьмы ДНР «Изоляция» Денис «Палич» Куликовский арестован судом на 2 месяца без права залога.

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