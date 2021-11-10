Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в «Изоляции»: СБУ выложила видео допроса
Опубликованы показания боевика «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков «Изоляция».
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
На кадрах видео, которое было опубликовано СБУ, террорист сознается, что до декабря 2014 работал «инспектором охраны» в тюрьме «Изоляции» в Донецкой области. После чего его повысили до должности начальника.
По словам задержанного, его основной обязанностью в учреждении было проведение допросов среди заключённых, на которых его целю было «вытянуть правдивые, так сказать, показания». Куликовский также отметил, что на таких допросах не редко присутствовали сотрудники ФСБ РФ и обязательно врач, на случай «если задержанному станет плохо».
Бывший начальник тюрьмы также рассказал о методах пыток, которые применялись к заключённым. Среди них – пытки электричеством (от прикрученных к телу оголенных проводов различных электрических приборов), а также пытки лишением еды, питья, сна и возможностью сходить в туалет.
По словам Куликовского, он был уволен с должности начальника в июле 2015 года, из-за конфликта с сотрудником охраны, который в последствии погиб по вине задержанного. Тем не менее, он оставался в тюрьме до 2018 года и продолжал все это время заниматься выбиванием показаний.
Как ранее сообщали Власти, задержанный в Киеве экс начальник тюрьмы ДНР «Изоляция» Денис «Палич» Куликовский арестован судом на 2 месяца без права залога.