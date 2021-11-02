В Нидерландах вводят частичный локдаун

В Нидерландах с этих выходных на три недели введут частичный локдаун – время работы баров и ресторанов ограничат, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

В Нидерландах полностю вакцинировано 85% взрослого населения



Об этом сообщило Reuters. На такие меры правительство пошло, чтобы остановить рост числа случаев COVID-19. Власти страны порекомендуют гражданам по возможности работать дома.

Несмотря на ограничения, школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Кабинет временного премьер-министра Марка Рютте примет окончательное решение на заседании кабинета министров в пятницу и объявит о новых мерах во время телевизионной пресс-конференции, запланированной на 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву).

Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, где проживает 17,5 млн человек, с конца сентября стремительно растет.

В четверг, 11 ноября, зафиксировали антирекорд — примерно 16,3 тыс. за сутки.

Примерно 85% взрослого населения страны полностью вакцинированы от COVID-19. Бустерные дозы пока вводят только небольшой группе людей со слабой иммунной системой. В декабре их будут предлагать людям в возрасте от 80 лет.

Ранее Власти писали, что Дания планирует вновь ввести некоторые ограничения, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

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