НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
23:06 12 Ноября 2021 Просмотров 124   КомментариевКомментарии

В Нидерландах вводят частичный локдаун

В Нидерландах с этих выходных на три недели введут частичный локдаун – время работы баров и ресторанов ограничат, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

В Нидерландах полностю вакцинировано 85% взрослого населения

Об этом сообщило Reuters. На такие меры правительство пошло, чтобы остановить рост числа случаев COVID-19. Власти страны порекомендуют гражданам по возможности работать дома.

Несмотря на ограничения, школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Кабинет временного премьер-министра Марка Рютте примет окончательное решение на заседании кабинета министров в пятницу и объявит о новых мерах во время телевизионной пресс-конференции, запланированной на 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву).

Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, где проживает 17,5 млн человек, с конца сентября стремительно растет.

В четверг, 11 ноября, зафиксировали антирекорд — примерно 16,3 тыс. за сутки.

Примерно 85% взрослого населения страны полностью вакцинированы от COVID-19. Бустерные дозы пока вводят только небольшой группе людей со слабой иммунной системой. В декабре их будут предлагать людям в возрасте от 80 лет.

Ранее Власти писали, что Дания планирует вновь ввести некоторые ограничения, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

Источник:
Тэги: нидерланды, локдаун
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.11.2021 09:40
Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве
ТОР
26.10.2021 10:08
В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие
ТОР
26.01.2021 14:23
В Нидерландах продолжаются беспорядки на улицах из-за локдауна
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Вероятность веерных отключений в Киеве высокая, угля и газа мало – Кличко

09:19 Украина

В Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП

07:49 Украина

На Львовщине закроют общественный транспорт для невакцинированных: названа дата

07:35 Украина

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни

01:21 Мир

В Харькове внедорожник сбил двух детей на пешеходном переходе. Видео

16:42 Украина

Связаны ноги, тело и гениталии: в Днепре в квартире нашли мертвого мужчину

16:30 Украина

Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

С субботы на Киевщине невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт

10:27 Украина

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Новости | NetGameSlots.com