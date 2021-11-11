Хотят посадить за то, что видели все: Гео Леросу вручили новое подозрение

Нардепу Гео Леросу 12 ноября сообщили о подозрении из-за невыполнения решения суда, ГБР настаивает на аресте.

ГБР настаивает на аресте Лероса



О новом подозрении сообщил сам нардеп в Telegram. он уточнил, что в 17:00 в Печерском суде ему будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения просит домашний арест.

Прессслужба Государственного бюро расследования сообщила, что Киевский апелляционный суд признал распространяемую Леросом информацию ложной. Речь идет о видео, обнародованном на странице Лероса 29 марта 2020 года. Там брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис якобы торгует государственными должностями от имени своего родственника.

В ГБР подчеркнули, что Лерос ознакомился с решением суда, которое вступило в силу еще 11 августа 2021 года, но не выполнил его. Хотя реальные возможности для этого имел.

По данным ГБР, после возбуждения уголовного производства, наложения двух денежных взысканий и неоднократного предупреждения об уголовной ответственности суд обратился в ГБР.

Лерос утверждает, что следователями не было доказано, что он не выполнил решение суда.

«Вы ведь помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а ни одного сообщения об опровержении я не получал от государственных органов», – заявил Лерос.

Ранее Власти писали, что народному депутату Гео Леросу представители ГБР и Офиса генерального прокурора вручили подозрение за показанный средний палец президенту Зеленскому.

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