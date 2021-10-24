Водитель Toyota, сбивший детей в Харькове, был под метадоном

В момент аварии водитель автомобиля Toyotа, сбивший двоих детей в Харькове, находился под действием наркотиков.

В связи с этим изменена квалификация инкриминируемого водителю преступления



Об этом сообщает «Depo.Харків» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Анализ мочи водителя автомобиля Toyotа, который вчера сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, показал наличие в организме водителя наркотического вещества – метадона.

В связи с этим изменена квалификация инкриминируемого водителю преступления.

Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Прокуратура будет требовать избрать для преступника содержание под стражей без права на внесение залога.

Как ранее сообщали Власти:

В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

Полиция задержала водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки мальчика и девочку 13 лет.

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