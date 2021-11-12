Накрыло конкретно: на Львовщине парень под кайфом разгромил гостиницу, избил прохожего и угнал авто

Молодому парню грозит до 8 лет лишения свободы за устроенный дебош под действием наркотиков.

Задержанный 26-летний парень



Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

В городе Яворов Львовской области 26-летний житель Запорожской области разгромил гостиницу, угнал авто и напал на местного жителя. Все это совершил под действием наркотических веществ.

Началось действие 11 ноября около двух часов. 26-летний парень, находясь в одной из гостиниц в городе Яворов, по хулиганским мотивам повредил мебель, бытовую технику, двери нескольких номеров, причинив значительный материальный ущерб заведению.

После этого он угнал со двора одного из домов автомобиль «Опель», и покидая места происшествия, напал на 57-летнего местного жителя.

Парень жестоко избил мужчину. Позже у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

После того как дебошира задержали, медиками было установлено, что парень находился в состоянии наркотического опьянения. Максимальное наказание, угрожающее злоумышленнику – до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали Власти, ругала за пьянство: на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку.

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