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04:13 13 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Сначала были справки. Россияне зарабатывают на своих соотечественниках, купивших фейковые ковид-документы

«Предприимчивые коммерсанты» выложили на продажу данные более 500 тысяч россиян, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации.

Данные покупателей

Российские теневые Телеграм-каналы  после продажи  поддельных сертификатов о вакцинации перепрофилировались на продажу базы данных тех, кто их заказывал и приобретал. Так, самый большой из массивов данных содержит персональную информацию о 500 тысячах жителей Московского региона, которые, как заявляют анонимные продавцы, купили поддельные сертификаты о вакцинации, пишет газета «Коммерсантъ».

В документах содержатся паспортные данные,  пенсионные страховки, номера телефонов и места жительства людей. Базу из тысячи строк предлагают за 120 долларов.

Данные выставленные на продажу могли быть собраны на сервисах, которые продают фейковые справки о вакцинации. По мнению многих экспертов, они и были запущены как раз для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.

Россиянам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.

Ранее Власти писали, как в московском метро умер человек и его тут же обокрали.

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Тэги: фейковые справки о вакцинации
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