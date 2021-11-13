Сначала были справки. Россияне зарабатывают на своих соотечественниках, купивших фейковые ковид-документы

«Предприимчивые коммерсанты» выложили на продажу данные более 500 тысяч россиян, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации.

Данные покупателей



Российские теневые Телеграм-каналы после продажи поддельных сертификатов о вакцинации перепрофилировались на продажу базы данных тех, кто их заказывал и приобретал. Так, самый большой из массивов данных содержит персональную информацию о 500 тысячах жителей Московского региона, которые, как заявляют анонимные продавцы, купили поддельные сертификаты о вакцинации, пишет газета «Коммерсантъ».

В документах содержатся паспортные данные, пенсионные страховки, номера телефонов и места жительства людей. Базу из тысячи строк предлагают за 120 долларов.

Данные выставленные на продажу могли быть собраны на сервисах, которые продают фейковые справки о вакцинации. По мнению многих экспертов, они и были запущены как раз для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.

Россиянам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.

Ранее Власти писали, как в московском метро умер человек и его тут же обокрали.

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