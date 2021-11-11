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19:14 12 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Никому не позволю говорить по-хамски: Ахметов высказался о конфликте с Зеленским

Бизнесмен Ринат Ахметов отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским

Свое мнение Ахметов высказал в интервью Радио Свобода.

«Нет, это – неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски», – сказал бизнесмен.

При этом Ахметов отказался отвечать на вопрос, общались ли он или его соратники с Зеленским после 16 марта 2020 года, когда состоялся разговор президента с представителями бизнеса, какой формат коммуникации или почему ее нет.

«Простите, пожалуйста, я бы не хотел отвечать на этот вопрос», – сказал Ахметов.

На вопрос, есть ли контакт с представителями Офиса президента – Андреем Ермаком, Сергеем Шефиром или Кириллом Тимошенко – бизнесмен ответил, что знаком с Сергеем Шефиром и “уважительно к нему относится».

Он также отверг наличие каких-либо договоренностей о том, как должны выглядеть эфиры о деятельности власти на каналах, входящих в состав его медиахолдинга.

«Для того чтобы Украина была сильной и успешной, нужна экономическая и политическая конкуренция. Политическая конкуренция – это и есть свобода слова”, – сказал Ахметов.

Он подчеркнул, что каналы его медиахолдинга предоставляют равнозначную площадку для мнений как представителям власти, так и оппозиции.

“Но если в последние месяцы власти критикуют больше, чем раньше – это, думаю, вопрос к власти”, – уточнил бизнесмен.

Ранее Власти писали, что 31-летний сын Рината Ахметова – Дамир Ахметов является обладателем двух вилл в швейцарском кантоне Женева, на берегу Женевского озера.

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Тэги: Ринат Ахметов, Владимир Зеленский
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