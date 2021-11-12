В России назвали два сценария военного вторжения в Украину

Вторжение России в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых возможно проведение военной операции.

В России считают оба сценария маловероятными



Их в беседе с Лентой.ру назвал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Первый – это начало украинскими военными масштабной военной операции на Донбассе.

«Если они решат пойти по пути [президента Азербайджана - ред.] Алиева, захватить Донбасс, используя турецкие беспилотники и какие-то еще поставки современных вооружений, то тогда, наверно, действительно Россия будет вынуждена ответить», — сказал Кортунов.

Второй вариант — это, по словам чиновника, буквальный развал Украины, при котором Москва может начать «собирать осколки» в виде регионов, близких к российскому культурному пространству.

В то же время Кортунов признал, что в настоящее время нет предпосылок ни для одного, ни для другого сценария.

Ранее Власти писали, что США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

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