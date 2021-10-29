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17:26 12 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Экс-министру энергетики Демчишину объявили подозрение за содействие террористам

Бывшего министра энергетики Владимира Демчишина подозревают в содействии Л/ДНР.

Владимир Васильевич Демчишин — предприниматель. С 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года — Министр энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Работавший при правительстве Яценюка с 2014 по 2016 годы экс-министр энергетики Владимир Демчишин обвиняется в «содействии террористической группе или террористической организации».

Согласно данным СБУ, Демчишин издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных Россией территориях, представителей террористических организаций «Л/ДНР».

Кроме этого, экс-министр обвиняется в превышении служебных полномочий. Согласно информации следствия, Демчишин заставил руководителей нескольких энергетических компаний в стране заключить договоры с людьми, к назначению которых был причастен. В результате принятых соглашений сепаратисты на Донбассе получили около 200 млн грн.

Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых «правительств» террористических организаций «Л/ДНР» на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению Л/ДНР.

Сейчас Демчишин скрывается за границей, ему было отправлено на последний известный адрес его местожительства. Спецслужбы Украины продолжают расследование и устанавливают причастность бывшего министра к аналогичным преступлениям.

Как ранее сообщали Власти, Медведчука подозревают в государственной измене.

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Тэги: СБУ, министр энергетики, ЛДНР, дбр, Владимир Демчишин, содействие террористам
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