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Главная » Украина » Происшествия
17:27 12 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

На Донбассе погибли двое украинских военных

В пятницу, 12 ноября, на Донбассе на взрывчатке подорвались и погибли двое украинских военных.

На Донбассе погибли украинские защитники

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов», – сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной российско-оккупационные войска также стреляли из гранатометов  и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

Источник:
Тэги: всу, война на Донбассе
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