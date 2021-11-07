На Донбассе погибли двое украинских военных

В пятницу, 12 ноября, на Донбассе на взрывчатке подорвались и погибли двое украинских военных.

«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов», – сказано в сообщении.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС . Вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Также в штабе отметили, что в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной российско-оккупационные войска также стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.