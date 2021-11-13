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Главная » Мир » Наука и Техника
03:22 13 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Электромобили могут вредить экологии больше, чем бензиновые – исследование

Окружающая среда портится из-за электромобилей больше, чем из-за бензиновых, поскольку энергосистемы сильно зависимы от угля, при сгорании которого атмосфера загрязняется углеродом.

Электромобили могут вредить экологии

Как сообщило Reuters, об этом свидетельствует исследование, проведенное консалтинговой компанией Radiant Energy Group (REG).

Такая ситуация наблюдается не во всех регионах Европы, поскольку в разных странах разные особенности энергосистем.

Лучшие показатели у Швейцарии, которая вырабатывает электроэнергию на атомной и гидроэлектростанции. Показатель экономии углерода у электрического двигателя по сравнению с бензиновым здесь 100%. Далее идут Норвегия – 98%, Франция – 96%, Швеция – 95% и Австрия – 93%.

Сильно отстают Кипр с 4%, Сербия – 15%, Эстония – 35% и Нидерланды – 37%.

А вот водитель электромобиля в Германии, крупнейшем производителе автомобилей в Европе, которая использует сочетание возобновляемых источников энергии и угля, экономит 55% парниковых газов.

Рейтинг стран по экономии выбросов углерода

Рейтинг стран по экономии выбросов углерода

Ранее Власти писали, что Ford сможет превратить любую обычную машину в электрокар. С помощью нового электродвигателя автовладельцы смогут переоборудовать свои машины на двигателях внутреннего сгорания в электромобили.

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