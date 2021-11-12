Грозит ли Украине второй Чернобыль?

К концу этого года большая часть украинских атомных электростанций будет работать на американском топливе.

К концу этого года большая часть украинских атомных электростанций будет работать на американском топливе. От российского начали отказываться, начиная с 2015 года, мотивируя решение «желанием обеспечить свою энергонезависимость». Однако у сотрудничества с американцами есть ряд подводных камней, о которых мы сейчас и расскажем.

Начнём с главного, с цены. Топливо от американской компании Westinghouse дороже российского. Для сравнения: у «Росатома» тепловыделяющие сборки стоят 675 тысяч долларов. У Westinghouse – почти 1 миллион. То есть, американская энергия – дело дорогое. Но чего не сделаешь ради «энергонезависимости», ведь конечный потребитель может ради этого дела раскрыть карман и пошире. Отметим, что всего на Украине четыре атомных электростанции – Ровенская, Хмельницкая, Запорожская и Южно-Украинская. На их площадках работают 15 энергоблоков. По этим показателям страна входит в первую мировую десятку. Поэтому американцы и лоббируют свои интересы на этом рынке. Тем более тогда, когда покупатель деньги не считает.

Но проблемы с американским топливом начались ещё на стадии испытаний. В 2015 году произошла авария на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС. Совпадение ли, что ранее в СМИ появилась информация, что именно этот энергоблок получил техническое разрешение на эксплуатацию американского топлива? Вовсе нет, не совпадение. Но в «Энергоатоме» замолчали последствия аварии, заявив, что возник сбой в оборудовании. Убытки компании от этой аварии составили 175 миллионов долларов. Так и оказалось, что американское топливо не подходит под стандарты построенных в советское время АЭС, и с этим нужно что-то делать. Решение было найдено быстро, разумеется самими американцами. Они предложили слегка перестроить советские реакторы под свои стандарты. С технической стороны – это довольно сложный процесс, который состоит из замены ряда деталей. Эксперты не гарантируют стабильную работу реакторов и ссылаются на чешский и словенский опыт. Напомним, в начале 2000-х годов та же компания Westinghouse взялась поставлять свое топливо для АЭС, построенных в советское время. Это привело к ряду аварий и отказу от сотрудничества с американцами. Но что делать с отработанным топливом?

Договорившись с американцами, украинское руководство может поставить под удар экологическую безопасность своей страны. Ядерное топливо со временем отрабатывает свой ресурс. После чего его нужно правильно переработать в нерадиоактивные остеклованные отходы и аккуратно схоронить. Закупки ядерного топлива у России автоматически подразумевали его переработку и утилизацию. Это политика «Росатома», компания берет на себя всю дальнейшую судьбу отработанного топлива. Переработкой занимаются в России, хоронят на Украине. Но уже не радиоактивные отходы, то есть для окружающей среды они абсолютно безопасны. А что предлагают американцы?

Никакой переработки, только поставка. На запрос о том, как быть с топливом в Westinghouse предложили Украине построить сеть хранилищ общей стоимостью в 1,4 миллиарда долларов. На что украинская сторона не согласилась. Но в итоге все вроде как-бы договорились, и деньги были найдены. Американский банк согласился на это дело выдать Украине ряд кредитов. Первый транш в размере 250 миллионов долларов уже поступил. Строительством хранилища, внезапно, тоже займутся американцы. То есть Украина будет покупать более дорогое топливо без возможности его правильной утилизации, да ещё и влезла ради этого в дополнительные долги. Идеальный план обеспечить «энергосвободу» от «страны-агрессора», тут уж нечего добавить.

Но главная загвоздка состоит именно в адаптации советских реакторов под западное топливо. Вернее, в их износостойкости. Каждый реактор имеет срок службы. Раз в несколько лет необходимо проводить его техосмотр и ремонт. Иначе может рвануть. Westinghouse наотрез отказывается адаптировать другие системы АЭС под свое топливо. Лишь те, что необходимы для его «переваривания». А вот управление активными зонами реакторов остаются еще советскими. В свою очередь «Росатом» занимался, помимо поставок и утилизации, еще техническим обслуживанием и ремонтом станций, на которые поставлял российское топливо. А от присмотра за перестроенными на западный манер украинскими АЭС в «Росатоме» отказались. Оно и логично. Американцы с украинцами что-то химичат, а русских в итоге крайним сделают, случись что.

Подытоживая вышесказанное, хочется подчеркнуть, что на все эти риски Киев пошёл лишь для того, чтоб в очередной раз показать свою лояльность Вашингтону, открестившись от сотрудничества (хоть и взаимовыгодного) с «ненавистной» Россией. К слову, официальный Киев не боится испытаний нового топлива на своей территории? И нового Чернобыля соответственно.