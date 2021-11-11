После аплодисментов и оваций: в Укрэксиме уволили двух нападавших на журналистов Схем

Наблюдательный совет АО «Укрэксимбанк» отреагировал на аплодисменты и овации сотрудников учреждения в адрес Игоря Тельбизова и инициировал увольнение обоих фигурантов скандала с нападением на журналистов.

Игорь Тельбизов больше не вернется в Укрэксимбанк



Об этом сообщила пресс-служба банка. В Набсовете отметили, что действия Тельбизова и работников банка (когда он вернулся на работу под аплодисменты – ред.) стали предметом возмущения общественности, поэтому было принято единодушное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

“Члены наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка”, – сказано в сообщении.

>Кроме того члены наблюдательного совета решили, что пребывание этих двух сотрудников на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильности, а также повышает репутационные риски.

Правление Укрэксимбанка рассмотрело рекомендацию набсовета и единогласно проголосовало за увольнение сотрудников на основании того, что они «не соответствуют занимаемой должности и выполняемой работе».

Ранее Власти писали, что восстановленного в должности директора департамента безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова сотрудники учреждения встретили, как героя – аплодисментами и овациями.

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