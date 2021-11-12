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09:24 13 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На партсъезде в понедельник Слуги народа обсудят подготовку к выборам президента – нардеп

На ближайшем съезде партии “Слуга народа” будет рассмотрен вопрос о подготовке к президентским выборам 2024 года.

Слуги начнут готовится к выборам президента

Об этом в эфире телеканала Дом сообщил народный депутат из фракции Слуга народа Олег Дунда. Съезд партии пройдет в понедельник 15 ноября.

По словам нардепа, главной темой на съезде будет избрание председателя партии вместо Александра Корниенко.

Кроме того, на съезде будет принят ряд заявлений относительно развития партии, в частности, с учетом предстоящих через два года президентских выборов.

«Скорее всего, будут заявления о ближайшем развитии на два года партии. То есть, каким мы курсом пойдем, как будет отстраиваться та же самая структура. И, скорее всего, заявление о подготовке к запланированным через два года выборам. Хоть два года — это достаточно большой срок, но относительно политической деятельности нужно готовиться заранее», — сказал Дунда.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии «Слуга Народа», на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы.

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Тэги: слуга народа
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